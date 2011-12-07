Приезжающим в Татарстан мигрантам помогают социально адаптироваться

Итоги подводили в ходе круглого стола, который параллельно стал кульминацией серии обучающих семинаров для государственных и общественных организаций «Модель комплексного подхода к социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов».

До старта круглого стола участникам презентовали мобильный комплекс для работы с мигрантами, который выезжает в наиболее популярные точки концентрации этой категории граждан.

— Мы выезжаем к мигрантам, где с ними проводят консультации медицинский работник, юрист, наш социальный работник, — подчеркнула генеральный директор АБНО «Новый век», эксперт Общественной палаты РФ и АСИ Лилия Таишева. — В ходе выездов первичной консультацией были охвачены 14904 человека.

Она заявила, что за три года проект затронул порядка 50 тысяч мигрантов и мобильный комплекс — лишь одна его грань. У модели есть четыре составляющие: вводные ориентационные курсы, мобильное приложение для мигрантов M-Help, социальный патронаж и центр помощи мигрантам. Например, мобильное приложение на нескольких языках за время пандемии стало популярнее в три раза.

— Самый важный вопрос для мигрантов — как оформить легальное пребывание на территории РФ, правильно оформить документы на патент и, если возникают какие-то сложности, как отстоять свои права, — перечислила актуальные запросы мигрантов Лилия Таишева.

В качестве позитивного результата работы она обозначила тот факт, что уровень преступности среди мигрантов снизился на 15%, а позитивное отношение к мигрантам в обществе прирастает из года в год на 5%.

Другой элемент — вводные ориентационные курсы. За три года их слушателями стали 11,7 тысячи человек. Обучение ведется на русском языке с визуальным сопровождением на русском, узбекском и таджикском языках. Среди слушателей граждане Узбекистана — 69%, Таджикистана — 25,6%, Азербайджана — 3,2%, из других стран — 2,2% (сюда входят Украина, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Турция).

В ходе круглого стола был затронут вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство. По мнению участников, на сегодняшний день требуется принятие хотя бы рамочного базового законодательного акта — это может быть новый раздел по социальной адаптации и интеграции мигрантов (иностранных граждан) в Концепции государственной миграционной политики или Стратегии государственной национальной политики либо необходимо вернуться к идее принятия закона о социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.

— Мы обеспокоены тем, что, приглашая трудовых мигрантов, за ними потом не следим. Не знаем степень легальности их пребывания, владения русским языком, какое у них состояние здоровья. И нет закона, который бы регулировал социально-культурную адаптацию граждан. Мы четыре года над этим работаем, но, к сожалению, у разных ведомств разные подходы к этому вопросу. Рассматриваем возможность на ближайшем совете при Президенте РФ выйти с темой социально-культурной адаптации иностранных граждан. Это не только трудовые мигранты, но и те, кто учится или хотел бы здесь обосноваться, — заявил депутат Государственной Думы РФ, председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов.

Он отметил, что в результате этой работы ему как депутату хотелось бы добиться выхода на соответствующий закон, чтобы федеральный центр и региональные власти знали, чем заниматься и как привлекать ресурсы. Гильмутдинов справедливо заметил, что, приглашая трудовых мигрантов, мы «должны нести ответственность за их пребывание здесь, понимать их потребности в медицинской области, религии и так далее».

— Наш региональный проект вырос в федеральный ресурсный центр. Закрывается серия из 7 семинаров, в ходе которых были обучены представители 62 регионов страны. И наверное, это тот пример, когда какие-то нововведения не обязательно должны идти из Москвы или Санкт-Петербурга, — подвела итог трехлетней работы Лилия Таишева.