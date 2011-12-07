ЦИК РТ: 2,8 тыс. участковых избирательных комиссий начали свою работу

Сегодня в РТ 2,8 тыс. участковых избирательных комиссий начали свою работу. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

По его словам, в организации выборов будут задействованы 65 территориальных и 2 806 участковых избирательных комиссий, а также 46 избиркомов в больницах, следственных изоляторах, санаториях, аэропортах и ЖД вокзалах.

Сейчас члены избиркомов приступают к работе по уточнению списков избирателей. Электораты могут обратиться в УИКи для подачи заявления на голосование по механизму «Мобильный избиратель».

Найти свой избирательный участок можно на сайте ЦИК Татарстана во вкладке «цифровые сервисы для избирателей». Также свой участок поможет найти чат-бот «Мой избирательный участок» в мессенджере Telegram. Участковые избирательные комиссии будут принимать документы до 8 сентября включительно.