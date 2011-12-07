В Казани международные эксперты поделятся новыми достижениями в сфере кибербезопасности

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С 21 по 24 сентября в столице Татарстана пройдет международный форум Kazan Digital Week-2020. Работа форума будет организована в формате единой онлайн-площадки, на которой выступят сотни экспертов IT-сферы со всего мира, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития госуправления, инфотехнологий и связи РТ.
Главной темой обсуждения Kazan Digital Week-2020 станет VI Международная научно-практическая конференция ITS Forum-Kazan. В ходе ее работы международные эксперты обсудят роль интеллектуальных транспортных систем и ситуационных центров в обеспечении безопасной жизнедеятельности.
Кроме того, на площадке форума состоятся панельные дискуссии, круглые столы, выставки и нетворкинг-клуб.
Важной частью форума станет и его практикум: в ходе обсуждения темы «Кибербезопасность нового времени» участники форума ознакомятся с новинками технических средств защиты информации и практики применения сервисов кибербезопасности.
Регистрация для участия – на сайте Минцифры РТ.