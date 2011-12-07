В Татарстане зарегистрировали 27 новых случаев заражения от коронавируса

В Татарстане за сутки выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Все случаи контактные. 4 человека госпитализировано, 23 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении штаба.

13 заболевшим — от 30 до 50 лет, пятерым — от 50 до 60 лет, четверым — от 60 до 70 лет, троим — от 70 до 80 лет, одному — нет 18 лет, одному — от 18 до 30 лет.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Казани — 16 случаев, в Нурлатском районе — четыре случая, в Спасском — три, в Аксубаевском, Алексеевском, Верхнеуслонском, Новошешминском районах — по одному случаю.

По данным на 2 сентября в Татарстане зарегистрировано 6563 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 5393 человек (+37 за минувшие сутки). 62 человека скончалось (+1).