Декада пожилых людей: дома сидеть некогда

Вчера на втором этаже ДК им. Ленина открылась фотовыставка работ участников летней фотошколы социального проекта «Жизнелюб». Она открыта до 14 октября с 9.00 до 21.00, вход бесплатный.Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу с 10.00 можно принять участие в бесплатной тренировке по скандинавской ходьбе. В 15.00 в экоцентре «Дом» пройдет художественный мастер-класс по рисованию. Зарегистрироваться можно, написав по номеру +7 (965) 587-79-97. В 16.00 казанский стилист-имиджмейкер Кристина Беляева расскажет о том, как сочетать базовые вещи гардероба с трендами, как подобрать подходящий образ и аксессуары. А в 17.00 врач-ординатор кафедры неврологии и общей практики Лейсан Хуснутдинова выступит с лекцией «Головной мозг: как сохранить в здравии и ясном уме». С 2 по 8 октября в кинотеатре «Мир» пройдет специальная серия бесплатных кинопоказов для людей зрелого возраста, сообщает Дирекция парков и скверов города Казани.В рамках Декады пожилых людей для казанцев будут организованы мероприятия в 9 музеях города. Это Национальный музей РТ, Литературно-мемориальный музей М.Горького, Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., Музей К.Насыри, Музей-квартира М.Джалиля, Дом-музей В.И.Ленина, Музей Н.Жиганова, Музей Е.А.Боратынского, Музей Г.Тукая, сообщается на сайте мэрии Казани. Пенсионеры смогут ознакомиться с экспозициями, прослушать концерты и лекции, совершить экскурсии.Кроме того, сегодня в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» и во всех местных общественных приемных партии пройдет день бесплатной юридической помощи, приуроченный к Международному дню пожилых людей.Консультировать пенсионеров будут адвокаты, нотариусы, судебные приставы, специалисты отделения Пенсионного фонда и Бюро технической инвентаризации. Прием проводится без предварительной записи (в порядке живой очереди) с 9.00 до 16.30 по адресу: Казань, ул. К.Маркса, д. 31/7. Узнать время приема нужных специалистов можно по телефону (843) 238-10-00.Сегодня же на территории административного комплекса Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан на Оренбургском тракте пройдет финал VIII Республиканского конкурса водительского мастерства, посвященный Дню пожилых людей.Торжественное открытие состоится в 10.00, награждение победителей начнется в 15.00.