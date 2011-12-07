Как сохранить русский язык в условиях полиэтнической среды?

Мероприятие проводится при поддержке Министерства образования и науки РФ, Кабинета министров РТ, государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы». На конференции обсуждаются актуальные научные проблемы, связанные с историей русского языка, традициями и новыми методами изучения рукописных и старопечатных письменных источников, лингвокультурологией, взаимодействием русского языка с другими языками, обучением русскому языку в полиэтнической среде. Кроме того, в этом году исполняется 1155 лет с начала просветительской миссии первоучителей славян Кирилла и Мефодия, приведшей к созданию славянской письменности и развитию славянских литератур и языков, в том числе русского. Мероприятие станет площадкой для содержательного научного общения 150 ученых из разных городов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья - Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Австрии, Швейцарии, Литвы, Эстонии и Китая, сообщает пресс-служба КФУ.