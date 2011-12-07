Учебный процесс приостановлен в 34 классах Татарстана, преимущественно в Казани. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Патяшина пояснила, что пока серьезных проблем, связанных с групповыми очагами в колледжах, школах, вузах и техникумах нет. Пока под наблюдением медиков находятся 4 студента, 3 школьника и 10 педагогов. По двоим из них возможны проявления «коронавирусной пневмонии», у остальных 15 — инфекции в виде ОРВИ. Признаки последнего суммарно выявили у 4 440 детей.