В Челнах в BMW при досмотре обнаружили оружие

В Набережных Челнах сотрудники ГИБДД обнаружили оружие при досмотре BMW, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по городу.

По информации ведомства, госавтоинспекторы остановили иномарку на посту полиции, заметив, что водитель нервничает, они решили провести досмотр.

В ходе досмотра из спортивной сумки стражи порядка достали коробку из-под сока, в которой оказался переделанные для стрельбы сигнальный пистолет, а также шесть патронов к нему.

Автомобиль следовал из Санкт-Петербурга в Челябинск.

Водителя задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».