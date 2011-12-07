Айдар Метшин покидает пост мэра Нижнекамска с песней Макаревича

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин исполнил песню Андрея Макаревича «Наш дом» на своих «проводах» по случаю ухода с поста. Видео выступления опубликовано в соцсетях, сообщает НТР24.

На кадрах видно, как градоначальник поет песню на небольшой сцене, а за его спиной, на экране, транслируются его фотографии с памятных для города мероприятий. «Поет для нас мэр Нижнекамска. За годы, что были вместе, спасибо вам, друзья!», — подписано в видео.

Ранее сообщалось, что мэр Нижнекамска Айдар Метшин получил мандат депутата Госдумы РФ, а на его должность в ближайшее время будет назначен глава Муслюмовского района Рамиль Муллин. Однако эту информацию в администрации Нижнекамского района не подтвердили.