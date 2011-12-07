Дембич: Пустующие территории Казани должны облагаться повышенным налогом

Пустующие территории Казани должны облагаться повышенным налогом. Таким мнением с «КВ» поделился заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест, кандидат архитектуры Александр Дембич.

«На них [пустующие территории] должны нарастать налоги. Если территория пустует и никак не используется в городе. Это такой правовой путь», — сказал эксперт.

По словам Дембича, в Казани большое количество пустующих земель, которые находятся в частной собственности. Такие территории должны сдаваться в аренду либо продаваться, отметил он.

Кроме того, в Казани строится много торговых центров, а территорий на строительство жилых домов в городе не хватает. «Мы испытываем дефицит территорий под жилищные строительства» — подытожил эксперт.

Ранее Александр Дембич в беседе с «КВ» высказался о проблеме вырубки деревьев в Казани.