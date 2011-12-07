«Охи и вздохи»: челнинцы пожаловались на квартиры, сдающиеся на сутки

Челнинцы пожаловались на квартиры, которые сдаются для суточного проживания. Из них доносятся странные звуки. Об этом сообщают «Челнинские известия».

«Мы живем под квартирой, которая сдается посуточно. Через день оттуда доносятся разные шумы: и грохот, словно что-то падает, и чья-то ссора слышна, порой с нецензурными словами, и нередко доносятся охи и вздохи» — отметили жители.

В доме, находящегося в Центральном районе Набережных Челнов, 95 квартир, из которых 40% сдаются под аренду и 30% посуточно.

«Есть в нашем доме и шесть квартир, принадлежащих одному хозяину, а на средних этажах, даже оборудована прачечная. Бизнес (законный ли?!) поставлен на поток» — рассказали челнинцы.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что жители Челнов отстаивают идею о строительстве спортивной площадки на месте долгостроя.