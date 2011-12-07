В Казани представили концепции двух новых парков

Мэру Казани Ильсуру Метшину представили концепции парков «Манзара» и «Спортивный». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По задумке архитекторов, в «Манзара» должны открываться панорамные виды на Кремль, так как общественное пространство будет граничить с важными историческими территориями. Маршрут парка разделен на пешую, велосипедную и беговые дорожки. Также планируется обустроить зону для мини-футбола, пирс для триатлона. В «Манзара» горожане смогут отдыхать в любое время года.

В спортивном парке появится уникальное пространство SportBox. Там будут раздевалки, душевые, пункт приема пищи и лекционный зал. Также на территории парка обустроят детские площадки и прогулочные зоны.

По стратегии до 2030 года в Казани создадут 12 прибрежных парков вдоль Казанки, площадь которых составит 1 536 га и 150 км пешеходных маршрутов. В 2021 году спроектируют шесть территорий — «Спортивный парк», «Сады у Казанки», Савиновский парк, Русско-Немецкую Швейцарию и парк «Манзара», а еще маршрут от Голубых озер до Волги, отметили в пресс-службе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что архитекторы рассказали, как создавался экстрим-парк «Урам».