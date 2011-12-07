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В Минэкологии РТ не прогнозируют критического обмеления Куйбышевского водохранилища

Специалисты ведомства угрозы для рыб из-за обмеления не обнаружили.

В Татарстане не прогнозируют критического обмеления Куйбышевского водохранилища, уровень воды в нем не снизится до минимальной отметки до окончания сезона. Об этом сообщает ТАСС. 

«На 20 ноября, согласно прогнозным расчетам, уровень не снизится ниже отметки 50,0 м БС» — отметили в Минэкологии РТ.

Минимальный уровень воды в Куйбышевском водохранилище 49 м БС (Балтийской системы высот) при норме 54 м БС. 

Снижение уровня воды не повлияет на обитающих рыб, так как в зимний период они уходят в более глубокие слои, рассказали экологи.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что уровень воды в Куйбышевском водохранилище будет убывать по сантиметру в сутки до ноября.

КВ
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