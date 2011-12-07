В Татарстане ожидается похолодание до -5 градусов

В Татарстане в начале недели ночные температуры опустятся до 5 градусов мороза. Об этом сообщает гидрометцентр РТ.

Завтра, 3 октября, местами возможны осадки и туман. Днем температура воздуха прогреется до 13 градусов. Ночью температура опустится до +3 градусов.

В понедельник, 4 октября дожди маловероятны. Температура днем будет варьироваться от 7 до 12 градусов тепла, а ночью опустится до 0 градусов.

Во вторник, 5 октября ожидается облачность, осадки маловероятны. Днем температура воздуха составит 11 градусов. Ночью похолодает до 5 градусов мороза.

Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что в октябре в Татарстан придет запоздалое «бабье лето».