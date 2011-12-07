В октябре в Татарстан придет «бабье лето»

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В Татарстане ожидается запоздалое бабье лето, оно придет в республику в октябре. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
Холодная сентябрьская погода сменится теплым октябрем. В республике ожидается антициклон, отметили синоптики.
В пятницу, 1 октября, местами возможен небольшой дождь и туман. Днем температура воздуха составит +13, а ночью опустится до 2 градусов тепла.
В субботу и воскресенье, 2 и 3 октября, осадки маловероятны. Днем воздух прогреется до 14 градусов тепла. Ночью ожидается до +7 градусов.
Ранее «Казанские ведомости» сообщили, что в Казани не ожидается похолодания до минусовых температур днем, а также выпадение первого снега в октябре.