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Отследить закупки технических средств реабилитации теперь можно по интернету

Жители Татарстана смогут отследить процесс закупки средств реабилитации для инвалидов на сумму более миллиона рублей. Это стало возможным благодаря новому проекту Фонда социального страхования РФ «Открытый контракт».
На специальном сайте http://ok.fss.ru в свободном доступе и заблаговременно, то есть еще до заключения контрактов на госзакупки, можно увидеть данные о закупочной деятельности Фонда социального страхования и его региональных отделений. Там представлены закупки, по которым начальная (максимальная) цена контракта превышает миллион рублей. Чаще всего по ним приобретаются технические средств реабилитации для инвалидов: кресла-коляски, трости, протезы, абсорбирующее белье, санаторно-курортные путевки для лечения жителей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое.Информация предоставляется бесплатно. В открытом доступе на сайте проекта можно увидеть информацию о техническом задании, начальную (максимальную) цену контракта, а также требования, предъявляемые к участникам закупок.Проект направлен на повышение уровня прозрачности и эффективности госзакупок. Посетители сайта могут задавать вопросы или принять участие в обсуждении. Для этого необходимо просто зарегистрироваться на портале http://ok.fss.ru. 
КВ
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