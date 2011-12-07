Отследить закупки технических средств реабилитации теперь можно по интернету

На специальном сайте http://ok.fss.ru в свободном доступе и заблаговременно, то есть еще до заключения контрактов на госзакупки, можно увидеть данные о закупочной деятельности Фонда социального страхования и его региональных отделений. Там представлены закупки, по которым начальная (максимальная) цена контракта превышает миллион рублей. Чаще всего по ним приобретаются технические средств реабилитации для инвалидов: кресла-коляски, трости, протезы, абсорбирующее белье, санаторно-курортные путевки для лечения жителей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое.Информация предоставляется бесплатно. В открытом доступе на сайте проекта можно увидеть информацию о техническом задании, начальную (максимальную) цену контракта, а также требования, предъявляемые к участникам закупок.Проект направлен на повышение уровня прозрачности и эффективности госзакупок. Посетители сайта могут задавать вопросы или принять участие в обсуждении. Для этого необходимо просто зарегистрироваться на портале http://ok.fss.ru.