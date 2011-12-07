Казанцы могут обратиться в «Народный контроль» по трем новым категориям

Жители Казани могут воспользоваться тремя новыми категориями в системе «Народный контроль», сообщает пресс-служба исполкома столицы РТ.

«Теперь принимаются заявки жителей Татарстана по поводу вывоза ТКО и оплаты этой услуги, а также обустройству контейнерных площадок. Таким образом, общее количество категорий, по которым принимаются обращения татарстанцев, увеличилось до 64», — отмечается в сообщении.

Так, татарстанцы теперь могут размещать уведомления о переполненных контейнерах ТКО, несвоевременном вывозе или нарушениях графика вывоза ТКО.

Что касается обустройства контейнерных площадок, то система принимает уведомления об отсутствии или нехватке контейнеров, о необходимости создания или уборки контейнерных площадок, о несоответствии состояния мусорных контейнеров нормам СанПиН и другое.

Также в системе можно оставлять заявки на оформление единого тарифа, правильности начислений и тому подобное.

При составлении заявок важно указывать точный адрес, отмечается в сообщении.