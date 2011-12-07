Роспотребнадзор РТ: На концертах можно находиться только в зоне сидячих мест с запретом выхода в фан-зону

Замначальника Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, как ныне будут проводиться концерты в Татарстане.

По ее словам, организаторам мероприятий уже передали информацию о запрете в части открытия фан-зон и танцевальных площадок. Теперь во время концертов пришедшие могут находиться только в зоне сидячих мест с запретом выхода в фан-зону.

При этом сами мероприятия по новым правилам могут длиться только до 23 часов. А на протяжении них люди должны находиться в масках.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил о продлении запрета на массовые мероприятия в городе.