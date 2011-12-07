Для разработчиков из Татарстана анонсировали Международный форум Kazan Digital Week

Столица Татарстана примет участников для проведения Международного форума Kazan Digital Week – 2021. Мероприятие планируется провести в офлайн и онлайн форматах в выставочном центре «Казань Экспо» с 21 по 24 сентября следующего года.

Как сообщают организаторы, форум ориентирован на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг.

На данный момент в республике формируется его организационный комитет. В него войдут руководители ведомств, ведущих государственных организаций и частных компаний, осуществляющих цифровизацию системы государственного управления, экономики и социально-гуманитарной сферы.

Программа цифровой недели будет сфокусирована на цифровых интеллектуальных технологиях и инновационных продуктах, создаваемых на их основе. Основные тематические направления KDW – 2021: «Интеллектуальные транспортные системы»; «Ситуационные центры»; «Цифровая индустрия 4.0»; «Экосистема финтех»; «Кибербезопасность»; «Инновации, интегрированные в бизнес»; «Цифровые технологии в сфере образования»; «Цифровые технологии в сфере культуры»; «Цифровые технологии в сфере здравоохранения».

Ответить на вопросы, связанные с участием и представительством на Kazan Digital Week, готовы по телефону +7 987 211-26-95, а также можно написать на почту Artem.Safin@tatar.ru.