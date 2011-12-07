Самозанятые Татарстана могут получить льготные микрозаймы от минэкономики РТ

Минэкономики РТ поддержит татарстанских самозанятых микрозаймами, сообщает пресс-служба ведомства.

«Начиная с 1 декабря, стартует прием заявок на микрофинансовый продукт „Самозанятые“, разработанный Министерством экономики Республики Татарстан для поддержки плательщиков „Налога на профессиональный доход“», — сказано в сообщении ведомства.

Микрозайм предназначен для физлиц, которые не являются ИП и платят налог на профессиональный доход. Заемщик должен иметь статус «самозанятого» не менее 6 месяцев и вести бизнес на территории РТ. На момент погашения кредита заемщик должен быть моложе 65 лет.

«Для граждан, удовлетворяющих требованиям программы, доступно до 500 тыс рублей под 6% годов на срок от 3 до 24 месяцев на любые обоснованные заемщиками затраты, необходимые для осуществления профессиональной деятельности», — уточнили в ведомстве.

Гарантийный фонд РТ предоставляет поручительство до 50% от суммы микрозайма.

Заявки на микрозайм принимаются с 1 декабря через «МФЦ для бизнеса» или региональных представителей «Фонда поддержки предпринимательства». Контакты можно найти на сайте https://fpprt.ru/ в разделе Центр

«Мой бизнес». Подробная информация по телефону: 8 (843) 524-90-90.

Напомним, в Татарстане статус «самозанятого» имеют более 100 тыс. человек.