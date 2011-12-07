Жаворонков: В РТ подготовили морозильные камеры для хранения вакцин «ЭпиВакКорона»

Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков сообщил, что в республике подготовили морозильные камеры для хранения пробной партии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» он рассказал, что для препарата нужно поддерживать температуру от -2 до -8 градусов по Цельсию. Поэтому и доставили вакцину в специализированном транспорте, в котором поддерживалась необходимая температура.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что учителя и работники Роспотребнадзора из РТ получат тестовую партию вакцины от COVID-19. Но пройти вакцинацию смогут не все.