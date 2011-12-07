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Опубликован график закрытия роддомов на дезинфекцию

Первым не будет принимать рожениц ГКБ №16.
Опубликован график закрытия родильных домов на плановую дезинфекцию в текущем году. Он размещен на портале Минздрава республики. Первым закроется ГКБ №16, уже 11 февраля. Закрытие продлится до 24 февраля. В период закрытия, рожениц будут направлять в другие медучреждения города.
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