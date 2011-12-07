Озвучено количество автомобилей в РТ, переведенных на метан за 2018 год

1277 автомобилей было переведено на метан за 2018 год по программе «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан», сообщает пресс-служба Минэкономики республики. Это в 1,5 раза больше, чем в 2017 году. Всего с момента начала действия программы на газ перешли порядка 3000 автомобилей, 1310 из которых – транспортные средства физических лиц. Реализация программы продолжится в 2019 году.