В Челнах мужчину, не платившего два года алименты, отправили на исправительные работы

32-летний челнинец, два года не плативший алименты на содержание дочери, отправится на исправительные работы, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

В судебном порядке мужчину обязали выплачивать алименты, однако с июня 2017 года по апрель 2019 года он уклонялся от выплат алиментов и матпомощи.

В итоге его долг перед ребенком составил 294 тыс. рублей.

Суд приговорил неплательщика к исправительным работам на 6 месяцев с удержанием 10% от заработной платы.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Челнах местного жителя заставили вспомнить о ребенке, наложив административный арест.