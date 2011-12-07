Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Челнах мужчину, не платившего два года алименты, отправили на исправительные работы

Челнинец задолжал около 300 тыс. рублей на содержание дочери.

32-летний челнинец, два года не плативший алименты на содержание дочери, отправится на исправительные работы, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

В судебном порядке мужчину обязали выплачивать алименты, однако с июня 2017 года по апрель 2019 года он уклонялся от выплат алиментов и матпомощи.

В итоге его долг перед ребенком составил 294 тыс. рублей.

Суд приговорил неплательщика к исправительным работам на 6 месяцев с удержанием 10% от заработной платы.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Челнах местного жителя заставили вспомнить о ребенке, наложив административный арест.

КВ
Лента новостей