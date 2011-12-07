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В Челнах местного жителя заставили вспомнить о ребенке, наложив административный арест

Задолженность по алиментам нарушителя достигла 150 тысяч рублей.

В Набережных Челнах в отношении местного жителя, чей долг по алиментам достиг 150 тысяч рублей, судебным приставом-исполнителем было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

По итогам рассмотрения дела в суде, было вынесено наказание в виде 10 суток административного ареста. После этого должник решил выплатить долг по алиментам в полном объеме.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Рустам Минниханов призвал обратить особое внимание на взыскание алиментов.

КВ
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