В Казани тестируют экологичную упаковочную пленку

В Казани начали тестировать экологичную упаковочную пленку. Предполагается, что продукты в упаковке, которую можно переработать на 100%, появятся в течение текущего года. Об этом сообщает новостной портал РБК.

Директор по маркетингу группы компаний «Данафлекс» Евгений Бантуков рассказал, что компания разработала биоразлагаемую пленку на основе нефтепродуктов и органических гранул, что по мнению мирового сообщества не безопасно для экологии. Поэтому было принято решение запустить производство перерабатываемых на 100% пленок.

По словам Бантукова, их решение в области перерабатываемой упаковки является уникальным и у него нет аналогов. Пленку уже испытали на майонезах и джемах, а сейчас они готовятся к промышленному внедрению.