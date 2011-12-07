Горячая линия по отлову собак начала работу в Набережных Челнах

Прокуратура Набережных Челнов организовала горячую линию по отлову бездомных собак. Как сообщает пресс-служба ведомства, обращаться за помощью следует по телефонам (8552) 52-92-63 и (8552) 52-31-82.

В Татарстане участили случаи нападения безнадзорных собак на людей, в том числе детей. За I квартал 2021 года таким образом пострадали 1196 человек.

Так, 29 апреля в поселке Осиново собаки сильно покусали школьника. 11-летний мальчик оказался в коме в реанимации. Следствие полагает, что это может быть связано с нарушением законодательных норм, связанных с отловом бездомных животных.