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Тренировочные ЕГЭ состоятся 13 мая

День пробного экзамена будет единым для всей страны.

Тренировочные ЕГЭ состоятся 13 мая во всей России. Как сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на коллегии Минпросвещения, все регионы готовы к его проведению.

Следует отметить, что ЕГЭ по информатике выпускники впервые пройдут на компьютерах. Анзор Музаев отметил, что российское образование долго шло к тому, чтобы обеспечить все регионы техникой и ПО.

Основные экзамены в этом году выпускники пройдут в период с 31 мая по 2 июля, дополнительные дни экзаменов назначены на срок с 12 по 17 июля.

«Казанские ведомости» узнали у школьников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, как достичь наивысшего результата на экзаменах.

КВ
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