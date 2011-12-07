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Тренировочные ЕГЭ состоятся 13 мая во всей России. Как сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на коллегии Минпросвещения, все регионы готовы к его проведению.
Следует отметить, что ЕГЭ по информатике выпускники впервые пройдут на компьютерах. Анзор Музаев отметил, что российское образование долго шло к тому, чтобы обеспечить все регионы техникой и ПО.
Основные экзамены в этом году выпускники пройдут в период с 31 мая по 2 июля, дополнительные дни экзаменов назначены на срок с 12 по 17 июля.
«Казанские ведомости» узнали у школьников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, как достичь наивысшего результата на экзаменах.