В Татарстане воздух прогреется до 27, но продолжатся дожди

Завтра, 4 мая, в Татарстане сохранится неустойчивая погода, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. Ожидаются дожди, местами грозы, ветер с порывами до 17-22 м/с.

Температура воздуха днем прогнозируется в пределах 17-22 градусов по Цельсию на юге и востоке Татарстана, а в теплом центре циклона она может достичь 27 градусов. Ночью температура составит 9-14 градусов.\

«Казанские ведомости» писали, что прошедший апрель оказался по температурному режиму выше средней многолетней нормы. А в мае средняя температура ожидается около 14 гр. тепла, что на 1 градус выше обычного. Предполагаемое количество осадков — около 30 мм, что меньше среднего многолетнего количества.