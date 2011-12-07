В Бугульме украли 1,5 тонны пчелиного воска

За помощью к полицейским Бугульминского района РТ обратился 29-летний самарец. Он сообщил о хищении у него крупной партии пчелиного воска. Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, мужчина зарабатывает на жизнь оптовой торговлей продуктом жизнедеятельности пчел. Он публикует объявления о продаже на всевозможных бесплатных онлайн-ресурсах.

Во второй половине мая торговцу позвонил неизвестный и с просьбой продать ему 1,5 тонны воска. Мужчины договорились о стоимости, времени и месте доставки товара.

Прибыв в оговоренный день в Бугульму, бизнесмен встретился с «клиентом». Последний попросил выгрузить одну часть воска на складе, а другую — на территории рынка. В накопителе разместили 1,1 тонны воска.

По прибытии на центральный рынок, правонарушитель «пошел за деньгами», чтобы расплатиться с поставщиком и пропал со связи. Позже удалось установить, что подозреваемый перемещался по населенному пункту в качестве пассажира на такси. Водитель транспортного средства не обладает никакими данными о своем клиенте.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.