Адвокат: Галявиев согласился на психолого-психиатрическую экспертизу

Адвокат Ильназа Галявиева сообщила о подписании необходимых документов для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

«Буквально вчера мы подписали с ним постановление о назначении необходимой экспертизы. Когда его повезут в институт Сербского, пока неясно, это вопрос небыстрый», — сообщила адвокат Лилия Шарапова RT.

Также она отметила, что обвиняемый находится в обычном СИЗО в одиночной камере. Чувствует Галявиев себя нормально, ни на что не жалуется. Так как по его делу продолжаются следственные действия, он поддерживает контакт со следователем.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что пострадавшую девочку, которая была направлена в Москву на лечение после трагедии в казанской школе, выписали и доставили в Казань. Ещё один ребёнок выписан из ДРКБ Татарстана.