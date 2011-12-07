Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

C начала года в Татарстане зарегистрировано шесть ДТП с участием электросамокатов

Четыре из них в Казани.

В Татарстане в этом году зарегистрировано шесть ДТП с участием самокатов, сообщили в УГИБДД МВД по РТ.

Отмечается, что в происшествиях один человек погиб, 6 получили травмы, в том числе четверо детей в возрасте от 11 до 15 лет.

Сейчас в Казани сервис проката самокатов предоставляет в пользование 2100 СИМ (средств индивидуальной мобильности). 

В прошлом году услугами официального проката воспользовались более 700 тыс. раз.

Читайте также: Запрет движения самокатов ночью и возрастной ценз: в Казани разработали правила для электросамокатов

КВ
Лента новостей