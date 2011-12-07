C начала года в Татарстане зарегистрировано шесть ДТП с участием электросамокатов

В Татарстане в этом году зарегистрировано шесть ДТП с участием самокатов, сообщили в УГИБДД МВД по РТ.

Отмечается, что в происшествиях один человек погиб, 6 получили травмы, в том числе четверо детей в возрасте от 11 до 15 лет.

Сейчас в Казани сервис проката самокатов предоставляет в пользование 2100 СИМ (средств индивидуальной мобильности).

В прошлом году услугами официального проката воспользовались более 700 тыс. раз.

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