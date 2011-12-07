Экспедиция на катамаранах и сеанс лесотерапии: казанцы могут поучаствовать в развитии прибрежных территорий

5 июня — круглый стол «Водоемы Татарстана: состояние и решение проблемы загрязнения»

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ, 5 июня в 12:00 пройдёт круглый стол на тему «Водоемы Татарстана: состояние и решение проблемы загрязнения».

«Мероприятие приурочено к Всемирному дню окружающей среды и пройдет в рамках фестиваля „Чистые воды России — здоровая планета“», — сообщает фонд «Институт развития городов РТ». Для участия необходима предварительная регистрация на сайте http://ecokazan.tilda.ws/.

13 июня — сеанс лесотерапии

13 июня в 9:00 на территории Русско-Немецкой Швейцарии руководитель пространства для медитации «Основа Основ», преподаватель практик осознанности, гид shinrin-yoku Дмитрий Никитин проведет сеанс лесотерапии.

Синрин-йоку (shinrin-yoku с японского — лесные ванны) — это разработанный в Японии комплекс оздоровительных упражнений, основанный на созерцательных практиках.

«В западной культуре подобные оздоровительные практики известны как лесные купания или лесотерапия. Сбор участников планируется на Галеева, 16», — поделились в фонде.

16 июня проверят качество воды Казанки

16 июня в 18:00 начнется исследование качества вод реки Казанки на прибрежной территории «Савиновского парка».

Участники совместно со специалистами Института проблем экологии и недропользования АН РТ изучат химический состав Казанки и сравнят состояние реки в этих местах и на участке акватории Казанского залива Куйбышевского водохранилища. Место сбора — у шлагбаума на пересечении улиц Чуйкова и Гаврилова.

20 июня — субботник в парке «Манзара»

20 июня в 11:00 в парке «Манзара» пройдет плоггинг с Timerman и ИКЕА. Субботник в формате плоггинга заключается в том, что участники собирают мусор во время бега трусцой. После забега планируется раздельный сбора мусора от «Экологично». Мешки и перчатки выдадут на месте. Точка сбора участников — у ресторана «Круиз».

26 июня — экспедиция на катамаранах с очисткой русла Казанки

26 июня с 10:00 до 20:00 пройдет однодневная экспедиция на катамаранах с очисткой русла реки Казанки. Участники сплава уберут от завалов и мусорных островов акваторию русла близ Голубых озер. Маршрут начинается от ул. Главная, 21 в поселке Урманче. Для всех желающих будет организован трансфер из Казани — в 9:00 и обратно по окончании экспедиции. Место встречи будет объявлено для участников позднее.

«Для участия необходима регистрация по ссылке: не позднее, чем за три дня до мероприятия. На сплав приглашают участников старше 18 лет. Организаторы сплава — Департамент „Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма“ Фонда „Институт развития городов РТ“, МБУ „Дирекция парков и скверов г. Казани“, компания „Корвет“, администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казани, а также администрация Высокогорского муниципального района РТ», — сообщает фонд «Институт развития городов РТ».

Отмечается, что все мероприятия бесплатные, на круглый стол и экспедицию нужна предварительная регистрация.