Минспорт РФ поддержал Казань в готовности принять летнюю Олимпиаду

Минспорт РФ готов поддержать Казань в проведении Олимпиады, заявил глава ведомства Олег Матыцин на полях ПМЭФ.

По его словам, в Казани есть всё, от лучшего персонала, до спортивной инфраструктуры, чтобы принять международные соревнования. В Казани были проведены почти все масштабные турниры, за исключением Олимпиады.

«Мы знаем, какой авторитет у города в международном спортивном сообществе, поэтому, конечно, министерство спорта поддержит данную инициативу» — сказал министр.

На данный момент Россия находится под действием санкций CAS, согласно которым России в течении двух лет запрещено проводить чемпионаты мира.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что министр спорта РТ Владимир Леонов в кулуарах ПМЭФ заявил о готовности Казани подать заявку на проведение летних Олимпийских игр.