От горячего питания в школах Казани отказываются 10 процентов учеников: это старшеклассники, покупающие перекусы

Горячим питанием в школах охвачены 90 процентов учеников. Об этом рассказал мэр Ильсур Метшин на международном форуме «Здоровые города. Здоровое питание детям», который проходит в Казани.

«Те [оставшиеся] 10 процентов — это только наши старшеклассники, которые выбирают буфетную продукцию. Но они также имеют возможность выбрать что-то горячее», — объяснил Метшин.

Мэр рассказал, что 15 лет в Казани горячее питание получали только 37 процентов детей. А организовать его было трудно из-за устаревших пищевых блоков в школах. И провести модернизацию школьных столовых и пищеблоков, по словам мера, стало одной из главных задач для него, только занявшего должность.

«Мы обнаружили для себя, что, даже имея деньги и при большом желании, мы не имеем возможности организовать горячее питание, потому что нет помещений. Они не соответствуют нормам Роспотребнадзора, даже если мы их капитально отремонтируем, по квадратным метрам подсобные посещения и цеха не соответствовали новым нормативам», — рассказал Метшин.

По его словам, пришлось решать задачу, собирая лучшие практики по организации питания, в том числе проводя и форумы, подобный тому, что сегодня проходит в Казани.

Первая в стране Казань убрала из столовых и буфетов школ чипсы, газированные напитки и сладости. Вместе с ростом числа школьников, получающих сбалансированное горячее питание, по словам градоначальника, пошла вниз кривая по заболеваниям среди школьников, в том числе по аллергиям и заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева назвала опыт Татарстана по обеспечению школьников питанием колоссальным и заслуживающим распространения по другим регионам.

ВОЗ, диетологи и врачи говорят о том, что 60 процентов дневного рациона дети должны получать до обеда. Как выстроить здоровые пищевые привычки у детей, рассказала один из экспертов форума — терапевт, диетолог, нефролог, член Международной ассоциации диетологов ICDA Регина Доктор. Её рекомендации родителям можно почитать по ссылке в «Казанских ведомостях».