В доме 1917 года постройки на улице Баумана начался капремонт

Дом на улице Баумана, который был построен в 1917 году как жильё для прихожан Никольского кафедрального собора, отремонтируют по программе капитального ремонта. Работы уже стартовали. Об этом сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Сегодня, как идут работы в трехэтажном доме, посмотрел глава администрации Марат Закиров. Работает тут бригада из 12 человек. Сейчас в доме ремонтируют и обновляют внутридомовые сети, системы водоснабжения и канализации, электропроводку, приводят в порядок фасад здания. По плану, капремонт завершится в октябре 2021 года.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Минстрое РТ самым лучшим временем для замены кровли домов назвали зиму.