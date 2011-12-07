В Казани продлён срок под стражей экс-сотруднику ДПС за ДТП с пострадавшими

В Вахитовском суде Казани продлили срок содержания под стражей 29-летнему казанцу, который, будучи сотрудником ДПС, устроил пьяное ДТП, где пострадали люди, сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда г. Казани.

В полночь 21 апреля мужчина на Hyundai на перекрёстке улицу Т. Минуллина и Островского выехал на красный свет и протаранил автомобиль Mitsubishi. В аварии пострадал водитель и четыре пассажира. Виновник аварии на тот момент работал инспектором ДПС Госавтоинспекции Казани и просто обязан был оказать им первую помощь, но вместо этот он с места происшествия скрылся, оставив людей в опасности. Органы предварительного следствия считают, что таким образом он надеялся избежать уголовной ответственности.