Руководство исполкома Казани отчиталось о доходах за 2019 год

Руководство исполкома Казани отчитались о доходах за 2019 год. Сведения о доходах размещены на официальном сайте мэрии столицы РТ.

Согласно опубликованной информации, Ильсур Метшин заработал в прошлом году 5,7 млн рублей, что на 400 тыс. больше, чем в 2018 году. Его супруга Гульнара Метшина за год заработала 305 млн рублей. В собственности у мэра квартира площадью 273 кв. м, дачный дом в 174 кв. м, земельный участок в 16 тыс. кв. м, доля под многоквартирным домом и гараж, а также автомобили «ГАЗ-24», «ГАЗ-69» и ГАЗ М-21 «Волга». Его жена владеет — домом площадью 558,5 кв. м, участком в 1,5 тыс. кв. м, автомобилем Volkswagen

Вице-мэры Людмила Андреева и Евгения Лодвигова задекларировали 3,1 млн и 3 млн рублей соответственно. В собственности у Адреевой — квартира площадью 101 кв. м. и гараж, у Лодвиговой — квартира площадью 105 кв.м и автомобиль Nissan Murano.

Руководитель исполкома Казани Денис Калинкин отчитался о заработанных 4,3 млн рублей — на 500 тыс. меньше, чем в 2018 году. Калинкин владеет квартирой площадью 239 кв. м, двумя мотоциклами — Harley-Davidson и Triumph Speed Triple R AB, а также автомобилем BMW X7. Его супруга заработала 1,8 млн рублей, у нее в собственности — автомобиль Mercedes-Benz.

Первый замруководителя исполкома Азат Нигматзянов за 2019 год заработал 2,3 млн рублей, у него в собственности находятся квартира площадью 137 кв. м и автомобиль «ВАЗ 2121». Его супруга заработала в прошлом году 1,2 млн и владеет автомобилем Lexus RX450H.

Первый замглавы исполкома Рустем Гафаров отчитался о доходе в 2,1 млн рублей, он владеет жилым домом в 294 кв. м, баней, гаражом и участком площадью 1,4 тыс. кв. метров. Доход его супруги составил 1 млн рублей, она является собственницей доли в квартире и автомобиля BMW X3.

Замруководителя исполкома, курирующий вопросы ЖКХ, Искандер Гиниятуллин заработал 1,6 млн рублей, в собственности у него доля в квартире.

Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов отчитался о доходе около 2 млн, глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев заработал 1,9 млн, глава Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов и глава Советского района Роман Фатхутдинов — около 1,8 млн рублей каждый.