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Кандидат медицинских наук Кристина Варданян рассказала, зачем в Казани сажают тополя

По мнению специалиста, тополь очень сильное дерево, которое больше остальных поглощает углекислый газ.

Городским властям не следует полностью отказываться от тополей при благоустройстве. Такое мнение выразила кандидат медицинских наук, доцент, заместитель директора некоммерческой организации «Озеленение и охрана окружающей среды» при мэрии Еревана Кристина Варданян, сообщается на сайте мэрии Казани.

«Очень часто задают вопросы о тополях. Некоторые выступают за то, чтобы в городах вовсе избавиться от них и никогда не сажать. Я против такой категоричности. Тополь — очень сильное дерево, оно больше остальных поглощает углекислый газ и дает много кислорода», — сказала Варданян.

Специалист напомнила, что тополиный пух сам по себе не аллерген. Аллергены собираются на «вате».

«Представьте, что будет, если не будет тополиного пуха — эта пыльца будет летать в воздухе», — добавила Кристина Варданян.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане на благоустройство общественных пространств выделят свыше 1,5 млрд рублей

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