Кандидат медицинских наук Кристина Варданян рассказала, зачем в Казани сажают тополя

Городским властям не следует полностью отказываться от тополей при благоустройстве. Такое мнение выразила кандидат медицинских наук, доцент, заместитель директора некоммерческой организации «Озеленение и охрана окружающей среды» при мэрии Еревана Кристина Варданян, сообщается на сайте мэрии Казани.

«Очень часто задают вопросы о тополях. Некоторые выступают за то, чтобы в городах вовсе избавиться от них и никогда не сажать. Я против такой категоричности. Тополь — очень сильное дерево, оно больше остальных поглощает углекислый газ и дает много кислорода», — сказала Варданян.

Специалист напомнила, что тополиный пух сам по себе не аллерген. Аллергены собираются на «вате».

«Представьте, что будет, если не будет тополиного пуха — эта пыльца будет летать в воздухе», — добавила Кристина Варданян.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане на благоустройство общественных пространств выделят свыше 1,5 млрд рублей