Почему микрозаймы востребованы у россиян

За тот же период доля чисто банковских заемщиков уменьшилась на 1,6 процентного пункта и составила 83,4%. Борьба между МФО и банками за клиентов усиливается. МФО уменьшают ставки по микрозаймам, приближая их к банковским.

Это говорит о постепенном стирании границ между кредитом и займом. Кроме того, кризис и другие последствия пандемии заставляют людей более активно пользоваться займами. Рекомендуем изучить рейтинг честных займов перед обращением в микрофинансовую организацию.

В 2020 году количество граждан, обратившихся в МФО и имеющих просроченный банковский кредит, увеличилось на 1,9 процентного пункта, до 14,8%. Это связано со снижением доходов и качества платежной дисциплины у населения. В 2021 году тенденция сохраняется.

Наиболее активное развитие в МФО получили среднесрочные займы длительностью в несколько месяцев. Популярность данной услуги обусловлена ее сходством с классическим потребительским кредитом. По данным Центробанка, в среднем клиент в конце 2020 года мог оформить микрозайм на сумму от 60 000 рублей на срок от 1 года под 37,7%, от 100 000 рублей — под 29,7% годовых. Такие цифры вполне соответствуют процентным ставкам в банке.

По данным ЦБ РФ, за 2020 год задолженность россиян перед микрофинансовыми компаниями увеличилась на 10% и достигла суммы в 188 миллиардов рублей. За этот год было оформлено микрозаймов на общую сумму 417 миллиардов рублей, из них 365 миллиардов рублей или 87,5% приходится на займы физических лиц.

При этом объем микрозаймов сроком до 30 дней сократился на 9,7% и составил 159 миллиардов рублей, среднесрочные займы выросли на 5,1%, до 206 миллиардов рублей.

Быстро найти актуальное и выгодное предложение от МФО можно на сайте ВсеЗаймыОнлайн (18+). По размещенной здесь же прямой ссылке можно перейти на сайт организации, чтобы прочесть подробную информацию и быстро оформить заявку на займ. Для удобного отбора предложений разработано большое количество фильтров и сортировок по самым различным параметрам. Это позволяет за минимальное время сформировать список по заданным характеристикам, отбросив все лишнее.

Новые клиенты могут воспользоваться специальной программой и взять беспроцентный займ. Многие МФО предоставляют такую возможность. Оформить можно небольшую сумму на короткий срок.

Для заемщика это выгодный способ изучить схему работы организации и познакомиться с микрофинансированием абсолютно бесплатно, а также улучшить или сформировать кредитную историю. Главное — вовремя вернуть долг, иначе проценты и штрафы будут начислены в полном объеме. Компании такие акции помогают расширить клиентскую базу и переманить клиентов от конкурентов.

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