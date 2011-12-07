Татары помогают всем, кто считает себя татарином, на сайте milliard.tatar

В конце июля в Татарстане начала работу онлайн-игра, где любой желающий может отметиться на карте и указать список «добрых дел». Среди них: приютить, устроить на работу, устроить экскурсию, поговорить на татарском, поделиться татарским рецептом и многое другое. На платформе организовали рейтинг ТОП-100 татар мира, где можно проследить, у кого длиннее связи в «клане», а пользователи набирают баллы, отправляя открытки, инвайты и предложения о взаимопомощи.

В настоящий момент в ТОП-100 лидирующее место занимает девушка из Алексеевского района республики. У нее 30 700 баллов.

Отметим, что платформа напоминает социальную сеть, но в ней отсутствует мессенджер. По словам создателей, списаться друг с другом позволят иконки соцсетей - люди могут оставить ссылку на свою страницу. Создатели сайта отмечают, что они не преследовали цель создать новую соцсеть, главная «фишка» — безобидная онлайн-игра взаимопомощи.

Напомним, ранее мы писали, что итогом игры станет поездка победителя по пяти местам исторического проживания татар: Казань, Алма-Ата, Уфа, Тюмень и Стамбул.