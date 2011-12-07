В Казани на ремонт трамвайных и троллейбусных сетей необходимо 12,5 млрд рублей

На ремонт сетей электротранспорта в Казани требуется 12,5 млрд рублей. Об этом рассказал гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам реконструкции трамвайных и троллейбусных линий, контактных сетей и обновления подвижного состава, передает пресс-служба предприятия.

Абдулхаков отметил, что необходимо провести капремонт на 60 км троллейбусной контактной сети и 30 км трамвайной.

Министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов напомнил, что вопрос обновления подвижного состава актуален для города.

«Контактной сети и тяговые подстанции также сильно изношены и требуют реконструкции и строительства», — сказал Каримов.

Глава транспортного ведомства Фарит Ханифов обозначил, что на ближайшие пять лет стоят серьезные задачи в вопросах транспортной инфраструктуры республики и Казани.

Ханифов считает, что для повышения эффективности работы электротранспорта, необходимо передать содержание подвижного состава в ответственность транспортных компаний, контактные сети передать сетевой компании, а трамвайные пути отнести к улично-дорожной сети.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани по улицам Химическая, Гвардейская и Саид-Галеева продолжается реконструкция трамвайных путей.