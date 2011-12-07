В Казани по улицам Химическая, Гвардейская и Саид-Галеева продолжается реконструкция трамвайных путей

В Казани продолжается реконструкция трамвайных путей по улицам Химическая, Гвардейская и Саид-Галеева. Работы ведут специалисты «Метроэлектротранса», сообщает мэрия Казани.

Сейчас по улице Химической проводятся работы по выправке путей в оба направления по маршруту трамвая №1.

На Гвардейской улице специалисты меняют шпалы по направлению маршрута №4, а также производится замена шпал возле остановки «Академика Правосудия».

Основания под новый путь специалисты прокладывают по улице Саид-Галеева.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Казани по улице Технической обновили 8 км трамвайных путей.