Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова вспомнила известный мем, комментируя ситуацию с коронавирусом.

«Даже боюсь сглазить, слава богу, ситуация достаточно стабильная. В этой связи вспоминается известный сейчас мем, который гуляет сейчас в Сети: „У меня есть знакомый, который работает в администрации, который говорит, что с 20 сентября нас всех снова закроют“. Надеюсь, что это только мемом останется», — сказала Галимова.

Она также отметила, сто за ситуацией с коронавирусом в республике наблюдают. Опасений, что придется вернуться к ограничительным мерам, принятым в начале пандемии, нет. Крайне тяжелых форм течения болезни в Татарстане очень мало.