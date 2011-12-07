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Глава Минэкономики РТ ответит на вопросы татарстанцев в онлайн-трансляции в соцсетях

Прямой эфир программы #ТатарстанОнлайн начнется 3 сентября в 17.00.

Сегодня, 3 сентября, в 17:00 в рамках программы #ТатарстанОнлайн в прямом эфире выступит министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

На нем Шагиахметов расскажет, как развивается экономика республики и какие меры поддержки оказываются ее предпринимателям. Также он ответит на вопросы, приходящие от пользователей, в режиме онлайн. 

Посмотреть эфир или задать интересующий вопрос можно будет в официальных сообществах Татарстана в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на платформе YouTube.

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