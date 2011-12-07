Как прилетел из-за границы - сразу тест

Некоторые лишь по прилете в Казань узнают о необходимости в трехдневный срок пройти тест на COVID-19 и разместить результаты в личном кабинете на портале госуслуг. А еще о том, что за уклонение от этой обязанности грозит административное наказание.

Так произошло и с читателями «КВ». На днях молодая пара вернулась после недельного отдыха на турецком побережье. Как это часто бывает — почти без денег. В аэропорту казанцы впервые узнали о том, что им придется сдать тест на COVID-19.

— Можно было сделать это в аэропорту, но у нас не оказалось с собой достаточной суммы, поиздержались за время отдыха, — признался Рамиль. — Поэтому пришлось сначала ехать домой, занимать денег, искать платную лабораторию в Казани. Далеко не все выразили готовность выдать нам результаты в течение трех дней, где-то не делают исследование на COVID-19. В общем, нервы мы потрепали изрядно! В итоге успели, разместили анкету на портале в срок. Уже потом врач в поликлинике успокоил: не надо было уж так сильно торопиться. Но самое смешное, что теперь знакомые, кого приглашаю в гости, просят показать результат теста на коронавирус.

В Управлении Роспотребнадзора по РТ подтвердили, что каждый гражданин, прибывший на территорию России воздушным транспортом, обязан выполнить требования, установленные постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020. В пунктах пропуска через Государственную границу РФ необходимо заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru/394604) специальную анкету прибывающего в Российскую Федерацию. Делается это при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс. А далее, в течение трех календарных дней со дня прибытия, придется пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить результат теста на портале госуслуг с помощью соответствующей формы для заполнения.

В случае ухудшения состояния здоровья в течение 14 дней рекомендуется незамедлительно обратиться за медицинской помощью по месту жительства или пребывания, не посещая медицинских организаций, и сообщить врачу о датах и месте своего выезда за границу. При положительном тесте на COVID-19 необходимо следовать указаниям медиков.

— Действительно, тест можно сдать по прилете в аэропорту, точка забора тестов работает там с 21 августа, — добавила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина. — Из 4700 татарстанцев, прибывших из-за рубежа, возможностью воспользовались на данный момент уже 3034 человека. Все, кто принял решение пройти тест позднее и самостоятельно, тоже находятся на контроле ведомства. 570 человек пока не подгрузили результаты тестов в соответствующий раздел на портале госуслуг. В отношении них проводятся соответствующие мероприятия со стороны органов МВД и Роспотребнадзора. Пять материалов уже переданы на рассмотрение в суд для вынесения административных санкций.

Любовь Авдонина напомнила об ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Игнорирование обязанности пройти тест и разместить его результаты чревато административным штрафом на сумму от 15 до 40 тысяч рублей (согласно части 2 ст. 6.3 КоАП РФ).

Стоит отметить, что стоимость сдачи теста в аэропорту составляет 1270 рублей. Результат можно получить на электронную почту, в виде СМС или в Казани по адресу: Сеченова, 13. Примерно во столько же (от 1300 до 1500 рублей) обойдется исследование и в лабораториях Казани.