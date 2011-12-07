Национальная библиотека справила новоселье

Директор библиотеки Мадина Тимерзянова в интервью «Казанским ведомостям» рассказала, что на новое место перевезена пока только часть библиотечных фондов — общий вес томов составил 80 тонн. Перевозить такое огромное количество книг чуть больше недели назад помогали все: и строители, и грузчики, и сотрудники библиотеки, даже их друзья и знакомые.

Национальная библиотека РТ станет не просто библиотекой, а центром общения, где можно будет интересно, познавательно провести досуг всей семьей. В обновленном библиотечном пространстве есть просторные светлые читальные залы с книгами в открытом доступе, тихие комнаты с компьютерами, помещения, где планируется проводить выставки, творческие встречи, конференции, концертные программы и даже театральные представления. Есть здесь и специальные пространства с книгами, развивающими играми для детей и подростков. В библиотеке действует электронный сервис выдачи и сдачи книг.

Первыми посетителями Национальной библиотеки РТ на новом месте стали Президент РТ Рустам Минниханов, заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин и другие высокие гости. Они посетили выставку редких рукописей и книг из фондов библиотеки, читальные залы, книгохранилище, оснащенное по последнему слову техники. Рустам Минниханов отметил, что эта библиотека — уникальное место, соединяющее историю и современность, и пожелал, чтобы новое пространство было популярно и у взрослых, и у молодежи, и у детей.

— Будущее зависит от умных, интеллигентных людей. Интеллект — вот главный капитал будущего. Татарстан задал новую высочайшую планку — это фантастическая библиотека! — подчеркнул генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, который был гостем праздничного мероприятия.

Своим мнением поделился и народный писатель Татарстана Рабит Батулла:

— Раньше здесь располагался Ленинский мемориал. В те времена мне не нравилось ни само здание, ни его назначение. Но библиотека все изменила: здание стало легче, светлее, книги вдохнули в него жизнь. Как будто так было задумано с самого начала, что здесь будет библиотека.

— Такую красивую, современную библиотеку не стыдно показать всему миру. Главное, чтобы это место полюбила молодежь, чтобы сюда ходили, здесь читали, изучали историю, — заметил народный поэт Татарстана Равиль Файзуллин. — За молодыми будущее. Пусть с самого юного возраста учатся, читают хорошие книги, набираются знаний. Важно, чтобы не потерялась историческая память. А эта память хранится в книгах.