Врачи рекомендуют привиться от гриппа для защиты от микст-инфекции

По словам главного эпидемиолога Минздрава РТ Дмитрия Лопушова, все применяемые в данный момент в республике вакцины отечественного производства, содержат актуальные для предстоящего сезона штаммы вируса гриппа. Те виды вакцин, которыми будут прививать татарстанцев, применяются на протяжении 5 лет, каких-либо серьезных побочных реакций на них медики не наблюдали. Для беременных во 2 и 3-м триместрах и детей используются версии вакцин без консервантов. Дмитрий Лопушов рекомендовал не отказываться от прививки.

Отличительная особенность нынешней прививочной кампании — высокая доступность процедуры. Она будет проводиться в поликлиниках по месту жительства с соблюдением социального дистанцирования и при наличии маски. Прививочные кабинеты размещаются таким образом, чтобы разграничить потоки людей болеющих и здоровых, пришедших на вакцинацию. Привиться можно в том числе в выходные дни — субботу и воскресенье. Также это можно сделать в мобильных пунктах у станций метро. Детские сады и школы посетят мобильные медицинские бригады. В поликлиниках готовы принять заявку от организаций на выезд в коллективы при условии, если желающих сотрудников наберется не меньше 15 человек.

Акцент планируется сделать на группах риска — это дети в возрасте от 6 месяцев, школьники, студенты, люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, а также медики, работники образовательной сферы и транспорта. Всего в республике планируется привить 60% населения. Основная цель — максимально снизить сезонные заболевания и возникновение так называемой микст-инфекции, вызываемой сразу несколькими патогенными микроорганизмами.

— Заранее сложно сказать что-то конкретное о течении сочетанной инфекции, например, грипп и COVID-19, — пояснил завкафедрой детских инфекционных болезней КГМУ, профессор Владимир Анохин. — Эпидемия гриппа в республике прошла раньше, чем поднялась заболеваемость коронавирусной инфекцией. И опираться на опыт других стран в этом вопросе мы тоже не можем. Но принципиальный момент в том, что клинические, внешние проявления гриппа и коронавирусной инфекции могут быть сходны. Это и высокая температура, и озноб, и боли в мышцах и суставах. Но если грипп более быстротечное заболевание, динамичное по симптоматике, развивается в течение недели, то при COVID-19 самые драматичные проявления мы видим в конце второй недели. И в целом по особенности развития двух заболеваний процессы тоже различаются.

По словам профессора, если и будет зафиксирован вариант двойного заражения, сложно прогнозировать легкий вариант течения болезни. Поэтому врачи и призывают не упустить возможность заранее защититься от гриппа. Анохин напомнил, что грипп сам по себе тяжелое заболевание, часто протекает с осложнениями со стороны органов дыхания, с развитием тяжелой пневмонии, геморрагического отека легких. Именно поэтому стоит обратить внимание на возможность получить вакцину людям с ослабленным иммунитетом, в том числе и тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию. Особенно если со дня выздоровления прошел месяц или инфекция протекала в легкой форме.

Также медики напомнили, что вакцинация носит добровольный характер. Проводится бесплатно, достаточно обратиться в ближайшую поликлинику.