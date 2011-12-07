«Татарча диктант» напишут в 20 странах

Попробовать свои силы в написании диктанта на татарском языке сможет каждый желающий.«Татарча диктант» напишут в 60 регионах России, а также в 20 странах. Среди них - Казахстан, Кыргызстан, Германия, Арабские Эмираты, США, Украина, Чехия, Азербайджан и другие. В Казани «Татарча диктант» можно будет написать на более чем 5 площадках.Диктант по татарскому языку проверят филологи, профессоры и доктора филологических наук. Текст диктанта прочитают заслуженные деятели искусств и культуры, писатели, ведущие, сообщает пресс-служба Всемирного форума татарской молодежи.