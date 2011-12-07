После скандала с качеством поля «Ак Барс Арена» ищет нового агронома

На «Ак Барс Арену» ищут нового агронома, который мог бы ухаживать за газоном на стадионе. Соответствующее объявление размещено на сайте по поиску вакансий.

Новый сотрудник должен уметь выращивать и ухаживать за дерновым покрытием натурального газона уметь подготавливать поле к матчам регулярного чемпионата России, игр сборных и других матчей в соответствии с требованиями УЕФА и FIFA.

Напомним, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал качество поля на стадионе из-за большого количества массовых мероприятий на нем, в результате чего команда даже была вынуждена переехать на стадион Центральный и проводить свои домашние матчи в чемпионате России именно там.

Под угрозой срыва оказался и матч сборной России против Словакии, который пройдет 8 октября, однако поле подготовили и команды все же сыграют на «Ак Барс Арене».